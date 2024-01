O Girona venceu, de forma notável, na receção ao Atlético de Madrid, na noite desta quarta-feira. Numa partida repleta de espetáculo, golos e emoção, Iván Martínez assinou, aos 91 minutos, um belo arco e o 4-3. Os catalães voltam a igualar o Real Madrid no topo da Liga espanhola.

Com quase 14 mil adeptos nas bancadas do Municipal de Motilivi, a festa dos anfitriões começou cedo, logo ao segundo minuto, pelo pé de Valery. Pouco depois – e no espelho que viria a ser o filme da partida – Morata, aos 14 minutos, repôs a igualdade.

O relógio marcava 26 minutos quando Sávio aproveitou um erro de Koke e, a solo, fez o segundo do Girona. Embalado pelo fervor proveniente das bancadas, o experiente defesa Blind ampliou a vantagem. Se, nesta fase, os mais otimistas davam o triunfo por garantido, Morata voltou a abrir a partida, assinando o 3-2 aos 44 minutos, com assistência do argentino Rodrigo de Paul.

O fim da primeira parte podia ainda ter sido melhor para os “colchoneros”, mas um novo golo do avançado espanhol foi anulado, por fora de jogo, aos 45+1m.

Todavia, o golo dos comandados de Simeone era uma questão de tempo. Numa noite de grande inspiração, Morata repôs o empate, à passagem dos 54m, de novo a passe de Rodrigo de Paul.

Entre mexidas, duelos, cartões amarelos e um onda de emoção vinda das bancadas, o basco Martin soltou a festa na casa do Girona, num momento que os adeptos, tão cedo, não esquecerão.

Fechada a primeira volta da Liga, o Girona soma 48 pontos em 19 partidas, em igualdade pontual com o Real Madrid. Quanto ao Atlético Madrid, a turma de Simeone está no terceiro lugar, com 38 pontos, empatada com o Barcelona.

A realização da partida ainda acedeu ao balneário do Girona, onde a festa promete ser rija. Nas bancadas, alguns adeptos demoraram a cair na real, após um jogo que marcará o ano do futebol espanhol.

