O Athletic Bilbao abriu da melhor maneira o fim de semana de La Liga em Espanha, ao golear na receção ao Maiorca, por 4-0, em jogo da 23.ª jornada da competição.

A primeira parte teve um protagonista inesperado: Yuri Berchiche.

O lateral-esquerdo abriu o marcador logo aos três minutos, servido por Nico Williams, e ampliou a vantagem aos 16 minutos, após uma assistência de Gorka Guruzeta. Ambos os golos foram golaços.

Primeiro assistente, depois goleador: Guruzeta fez o 3-0 pouco depois da hora de jogo, antes de Iker Muniain fechar o resultado com um golo a um minuto dos 90.

Com esta vitória, o Athletic segue no quinto lugar, com 45 pontos, menos dois do que o Barcelona – mas mais um jogo. O Maiorca, que teve Samu Costa no banco, é 15.º, com 20 pontos.

