O Paris Saint-Germain abriu esta noite a jornada 20 da Ligue 1 com uma vitória em casa do Estrasburgo, por 2-1.

Sem qualquer português no onze inicial, os parisienses entraram melhor na partida e dispuseram de uma grande oportunidade para abrir o marcador aos seis minutos, mas Kylian Mbappé, da marca de penálti, desperdiçou o castigo máximo.

No entanto, à passagem da meia-hora, o guarda-redes da equipa da casa, Bellarouch, comprometeu, Asensio intercetou o passe e a bola sobrou para Mbappé, que desta feita marcou mesmo.

A abrir a segunda parte, os papéis inverteram-se: Mbappé descobriu Asensio com um passe de trivela e o internacional espanhol fez o 2-0.

Nos parisienses, Vitinha foi lançado pouco depois, aos 54 minutos, e Danilo e Gonçalo Ramos nos dez minutos finais – Nuno Mendes, ainda a recuperar de lesão, não foi opção para o treinador Luis Enrique. Pelo meio, aos 68 minutos, Dilane Bakwa reduziu para 2-1.

Com este resultado, o PSG regressa aos triunfos no campeonato francês e consolida a liderança da tabela classificativa, com 47 pontos, mais nove do que o Nice – mas mais um jogo. O Estrasburgo é décimo, com 25 pontos.

