O Dérbi de Itália deste domingo caiu para o lado do Inter Milão, depois de terem conseguido vencer a Juventus por 1-0, a contar para a 23.ª jornada da liga italiana.

O golo solitário surgiu após autogolo de Federico Gatti, aos 37 minutos, que se enganou na baliza e colocou o Inter a vencer.

Destaque para Tiago Djaló, que esteve no banco, mas não somou qualquer minuto, ele que reforçou a Juventus neste mercado de transferências, mas estava lesionado desde março de 2023. Por outro lado, Carlos Alcaraz estreou-se com a camisola da Vecchia Signora.

Com esta vitória, o Inter consolida a liderança do campeonato, com 57 pontos, mas menos um jogo que a Juventus, que tem 53 pontos.