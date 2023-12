O Inter de Milão visitou o terreno da Lazio, neste domingo, e somou três pontos ao vencer por 2-0, isolando-se assim na liderança com quatro pontos de diferença para o segundo lugar da Serie A.

A equipa de Inzaghi abriu o marcador ainda na primeira parte, logo aos 20 minutos, com golo do argentino Lautaro Martínez. O segundo golo foi marcado por Marcus Thuram, aos 66 minutos, com assistência de Barella.

A noite da Lazio não poderia correr pior e aos 87 minutos, o italiano Manuel Lazzari levou um cartão vermelho e a equipa da casa terminou o encontro com 10 elementos, somando assim o segundo jogo sem vencer na liga italiana.

A equipa de Milão consolidou assim o primeiro lugar, com 41 pontos, mais quatro que a Juventus que empatou este fim de semana com o Genoa por 1-1. A Lazio, com esta derrota, desce para a 11.ª posição, com 21 pontos, e afasta-se dos lugares de acesso às competições europeias.