O Lille, de Paulo Fonseca, empatou a um golo em casa com o Paris Saint-Germain. Danilo Pereira e Vitinha foram titulares no PSG, enquanto Tiago Santos entrou no segundo tempo na equipa do treinador português. Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e Tiago Djaló não foram utilizados devido a problemas físicos.

Mbappé, através de uma grande penalidade, deu vantagem aos parisienses aos 66 minutos. Já com Tiago Santos em campo, e mesmo ao cair do pano, Jonathan David fez o 1-1 e salvou um ponto para a equipa de Paulo Fonseca.

Apesar do empate, o PSG continua líder isolado do campeonato francês, com 37 pontos. O Lille ocupa o quarto lugar da liga, com 28 pontos.