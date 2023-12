Estava quase tudo decidido no Grupo B da Liga dos Campeões. O Arsenal já tinha garantido o primeiro, chegando ao jogo com o PSV Eindhoven com quatro pontos de vantagem sobre os neerlandeses que, por seu turno, já tinham assegurado o segundo lugar.

Faltava saber quem ficaria na terceira posição, ganhando o direito a jogar o play-off de acesso aos oitavos e final da Liga Europa.

O Lens recebeu o Sevilha, ‘Rei da Liga Europa’ e atual detentor do troféu, com três pontos de vantagem, tendo empatado em Espanha na primeira jornada. Traduzindo: uma vitória do Sevilha em França atirava o Lens para o último lugar do grupo.

O Lens resistiu à melhor primeira parte do Sevilha, que teve algumas ocasiões para marcar, e acabou por se adiantar no marcador no segundo tempo. O polaco Frankowski converteu uma grande penalidade aos 63 minutos.

E foi de penálti que o Sevilha empatou, aos 79, por Sergio Ramos. Mas só à segunda tentativa, já que o guarda-redes Samba defendeu a primeira. O VAR, todavia, mandou repetir, já que o guarda-redes estava adiantado.

O Sevilha tentou forçar o andamento até ao final, mas não capaz de marcar. Pelo contrário, foi surpreendido num contra-ataque mesmo nos últimos instantes, com Fulgini, que tinha substituído o português David Costa.

O Lens segue para a Liga Europa; o Sevilha despede-se da competição sem uma vitória, com apenas dois pontos.

Arsenal empata nos Países Baixos

O Arsenal terminou a fase de grupos com um empate (1-1) em Eindhoven. A formação londrina marcou primeiro, por Nketiah, a fechar a primeira parte. O PSV empatou pouco depois do intervalo por Vertessen.

Cedric Soares foi titular, numa equipa ‘remodelada’, saindo aos 62 minutos.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN NA DAZN]