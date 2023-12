O jovem defesa-central Tomás Araújo é a principal novidade do Benfica para o jogo desta noite com o Salzburgo, da sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

Face ao castigo de António Silva, Roger Schmidt aposta em Tomás Araújo para jogar ao lado de Otamendi no eixo central da defesa. Aursnes assume a posição de lateral direito e Morato joga mais encostado à esquerda.

Na frente, não há mexidas, comparativamente ao jogo com o Farense.

Siga, ao minuto, o Salzburgo-Benfica, marcado para as 20h00.

OS ONZES INICIAIS

BENFICA: Trubin; Aursnes, Tomás Araújo, Otamendi e Morato; João Neves e Kokcu; Di María, Rafa, João Mário e Tengstedt.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Leo Kokubo; João Victor, Jurásek, Florentino, Chiquinho, Tiago Gouveia, Gonçalo Guedes, Arthur Cabral e Petar Musa.

SALZBURGO: Schlager; Piatkowski, Baidoo, Sucic, Bidstrup, Ratkov, Gourna-Douath, Gloukh, Pavlovic, Dedic e Nene.

Suplentes do Salzburgo: Mantl, Krumrey; Okoh, Kameri, Fernando Diambou, Ulmer, Konaté, Koita, Simic, Forson e Morgalla.