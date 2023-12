Artur Jorge fez quatro alterações no onze do Sporting de Braga para o jogo decisivo da Liga dos Campeões em Nápoles.



Victor Gómez, José Fonte, João Moutinho e Bruma saltam para a titularidade em detrimento de Joe Mendes, Paulo Oliveira, Álvaro Djaló e Vítor Carvalho. Nota ainda para Pizzi que continua entre as escolhas iniciais do técnico minhoto.



Siga o jogo AO MINUTO



Por seu turno, o Nápoles apresenta a mesma equipa inicial que defrontou a Juventus, em Turim, na última sexta-feira.



EQUIPAS OFICIAIS:



NÁPOLES: Meret, Di Lorenzo, Rrahamani, Juan Jesus e Nathan; Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski; Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.



SUPLENTES NÁPOLES: Contini, Gollini, Elmas, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ostigard, Zanoli, Gaetano e Raspadori.



SP. BRAGA: Matheus, Vítor Gómez, Serdar, José Fonte e Borja; Zalazar, Moutinho e Pizzi; Ricardo Horta, Banza e Bruma.



SUPLENTES SP. BRAGA: Tiago Sá, Hornicek, Al Musrati, Abel Ruiz, André Horta, Roger, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Vítor Carvalho, Adrián Marín, Rony Lopes e André Castro.