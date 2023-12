Continuar na Liga dos Campeões, seguir para a Liga Europa ou ser eliminado das competições europeias.

À entrada para a derradeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, todas as possibilidades estão em aberto para o Sp. Braga. A equipa de Artur Jorge foi competitiva contra todas as equipas do grupo - até contra o todo-poderoso Real Madrid - e chega à reta da meta a depender de si própria para carimbar uma presença inédita na fase a eliminar da maior competição de clubes da UEFA.

Nesta terça-feira, a partir das 20h00, os «Guerreiros do Minho» lutam pela felicidade no mítico Diego Armando Maradona. Um empate é suficiente para selar a Liga Europa (à frente do Union Berlim), mas o que a equipa portuguesa quer mesmo é vencer por uma diferença de dois golos, cenário que lhe permite ultrapassar o Nápoles no segundo lugar do Grupo C.

Para o jogo desta noite, o Sp. Braga não poderá contar com o irreverente Álvaro Djaló. O extremo espanhol está lesionado, ficou em Portugal e deverá ser rendido no onze por Bruma. De fora das opções está também Niakaté, que cumpre castigo e deve ceder lugar ao jovem central turco Serdar. É também expectável que Víctor Gómez e João Moutinho regressem às opções iniciais. Dúvidas para desfazer mais logo no AO MINUTO do Maisfutebol.

CONFIRA O ONZE PROVÁVEL DO SP. BRAGA PARA O JOGO COM O NÁPOLES