A câmara de Pas-de-Calais proibiu a presença dos adeptos do Sevilha no jogo de terça-feira com o Lens, devido a questões de segurança.

O organismo comunicou que será impedida a presença de qualquer pessoa que se declare apoiante do clube espanhol entre as zonas de Lens e Arras, numa decisão baseada no «mau comportamento» e nos «confrontos provocados» pelos adeptos do emblema andaluz no passado recente.

O Sevilha já garantiu que vai utilizar todas as «capacidades legais e diplomáticas» para anular a decisão, considerando que «esta é uma verdadeira atrocidade que limita os direitos dos europeus».

Também, Franck Haise, treinador do Lens, lamentou a medida. «Como vamos fazer para os Jogos Olímpicos de Paris, se não podemos receber 300 sevilhanos no nosso solo.»

Já eliminados da Liga dos Campeões, Lens e Sevilha vão discutir o acesso ao play-off da Liga Europa via terceiro lugar na fase de grupos.