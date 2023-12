Com o primeiro lugar do grupo e a presença nos oitavos de final da Champions já assegurados, Xavi decidiu poupar alguns dos habituais titulares para a partida contra o Antuérpia, mas convocou João Félix e João Cancelo.



Araujo, Lewandowski, Frenkie de Jong e Gündogan são alguns dos jogadores mais utilizados que não seguiram viagem para a Bélgica, ficando de fora da última jornada do grupo H. Por seu turno, Ter Stegen, Gavi, Íñigo Martínez e Marcos Alonso são baixas por lesão.



Os convocados do Barcelona:



Guarda-redes: Iñaki Peña, Ander Astralaga e Diego Kochen;



Defesas: Baldé, Cancelo, Christensen, Sergi Roberto, Koundé, Pau Cubarsí e Héctor Fort;



Médios: Pedri, Oriol Romeu, Casadó, Aleix Garrido e Fermín;



Avançados: Ferran Torres, Raphinha, Félix, Lamine Yamal, Ángel Alarcón e Marc Guiu;