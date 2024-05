O FC Porto esclareceu a transição de poderes na SAD, num comunicado oficial divulgado neste sábado.

De acordo com o documento, José Pedro Pereira da Costa, Chief Financial Officer (CFO) de André Villas-Boas, «será coaptado como administrador executivo com plenos poderes já na terça-feira, ocupando uma vaga que não estava preenchida no Conselho de Administração, tendo-lhe sido já atribuído um gabinete de trabalho no Estádio do Dragão com todos os meios, bem como livre acesso a todas as áreas do universo empresarial da SAD».

De acordo com o comunicado, já se realizaram reuniões esta semana e mais encontros de trabalho irão ter lugar na próxima semana de modo a que seja efetuada uma «transição eficaz e uma antecipação no conhecimento dos dossiers mais relevantes da SAD».

Leia o comunicado do FC Porto na íntegra:

1. Ao contrário do que tem sido abundantemente noticiado tem havido toda a disponibilidade e colaboração entre a atual e futura administrações no que ao processo de transição diz respeito.



2. Toda a informação pedida e todos os dossiers estão a ser disponibilizados à futura equipa dirigente, de forma a que a vida do clube flua sem constrangimentos, permitindo uma transição eficaz e uma antecipação no conhecimento dos dossiers mais relevantes da SAD.



3. Já se realizaram várias reuniões e estão marcadas para próxima semana mais encontros de trabalho para articular e facilitar a transição de informação adicional, existindo linha aberta com todos os responsáveis de todas as áreas do grupo FC Porto.



4. Ficou acordado que o Dr. José Pedro Pereira da Costa será coaptado como administrador executivo com plenos poderes já na terça-feira, ocupando uma vaga que não estava preenchida no Conselho de Administração, tendo-lhe sido já atribuído um gabinete de trabalho no Estádio do Dragão com todos os meios, bem como livre acesso a todas as áreas do universo empresarial da SAD.