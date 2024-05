André Villas-Boas vai estar em Chaves, esta noite, a assistir ao jogo do FC Porto, mas desta vez não irá para a bancada, para junto dos adeptos, como aconteceu no clássico do último domingo, frente ao Sporting, no Dragão.

O presidente eleito do FC Porto assistirá ao jogo num camarote do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, não muito distante de Pinto da Costa, que, naquele que é o seu último jogo à frente dos destinos do clube, irá ocupar um lugar na tribuna presidencial.

Contactada pelo Maisfutebol, fonte dos transmontanos não confirma se partiu da administração da SAD do Chaves o convite para Villas-Boas estar num dos camarotes do estádio.

Villas-Boas toma posse como presidente do clube na próxima terça-feira, dia 7 de maio. A assunção do poder na SAD irá acontecer só no final do mês, depois da recusa de todos os atuais administradores em abdicarem dos seus lugares, de modo a tornarem mais célere a transição.

O FC Porto, a lutar pelo 3.º lugar, defronta o Desp. Chaves, que está praticamente obrigado a vencer para manter esperanças de manutenção na Liga, esta noite, a partir das 20h30. Pode acompanhar o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.