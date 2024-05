Esta sexta-feira, Moreno, treinador do Desportivo de Chaves, não descartou a possibilidade da receção ao FC Porto ser uma «despedida» da I Liga, mas garantiu que a equipa não preparou o jogo a pensar nisso.

«Não preparámos minimamente o jogo a pensar (numa despedida). Preparámos o jogo só para perceber o que é que vamos encontrar do outro lado, um adversário forte, e sermos nós dentro do jogo. As contas fazem-se no final, não fugimos da nossa realidade, está difícil, mas é possível. No futebol, quando dependemos de terceiros, fica ainda mais difícil», começou por dizer, na antevisão ao jogo da 32.ª jornada.

Em 17.º e penúltimo lugar do campeonato, com 23 pontos, o Desportivo de Chaves tem mais três jornadas para se conseguir manter no principal escalão ou, no mínimo, chegar à zona de playoff de manutenção, lugar esse que é atualmente ocupado pelo Portimonense.

Sobre o jogo deste sábado frente ao FC Porto, o técnico refere que ambas as equipas vêm de um bom jogo, apesar de resultados pouco positivos.

«É um jogo importante e difícil, contra um FC Porto forte, uma equipa grande que vem de um bom jogo com o Sporting, nem tanto de um bom resultado, frente a um Desportivo de Chaves que vem de um bom jogo, mas de um mau resultado. Acho que tem sido muito isto que nos tem acontecido ao longo da segunda volta», destacou.

Deste modo, Moreno pede competitividade à equipa, a «mesma qualidade do jogo com o Casa Pia», mas com um resultado diferente. A equipa de Chaves não pode contar com os lesionados Carraça e Pedro Pinho e com o castigado Raphael Guzzo.

«O nosso campeonato é equilibrado, é competitivo, as equipas que nos defrontam também sabem que vão ter dificuldades e foi assim que nós nos apresentámos nesta segunda volta: em todos os jogos, à exceção do Estádio da Luz, em todos os outros jogos fomos competitivos, organizados, perdemos por detalhes, claramente», afirmou.

Por fim, o treinador dos flavienses elogiou os «profissionais» que tem ao dispor: «O melhor elogio que tenho a fazer, e faço, é aos profissionais que se apresentam cá todos os dias, sempre de uma forma muito digna, equilibrada, a querer melhorar e a perceber o momento. É este o nosso estado de espírito aqui todos os dias. Naquilo que é o comportamento, não tenho nada a apontar, aos nossos atletas e às pessoas que estão cá todos os dias».

O Desportivo de Chaves recebe o FC Porto, no sábado, às 20:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.