Moreno, treinador do Desp. Chaves, em declarações na sala de imprensa do estádio de Rio Maior, após a derrota por 3-1 frente ao Casa Pia, em jogo da 31.ª jornada da Liga:



«Até ao primeiro golo do Casa Pia, o jogo foi muito equilibrado e nós até fomos melhores. Entrámos bem na segunda parte, fizemos um grande golo, empatámos e, passados dois minutos, sofremos o golo. No momento em que estamos, com toda a desconfiança que existe, fica claramente marcado como o momento do jogo.

Se tivéssemos feito o golo do empate, acredito que a equipa podia ter tido outro resultado. Fomos melhores do que o Casa Pia, a nível de oportunidades e qualidade de jogo, mas, mais uma vez, aconteceram muitas das coisas que nos têm acontecido ao longo do ano.

Se já estava muito difícil, agora ainda fica mais difícil o nosso objetivo. Quando não se fica a depender só de nós, aí é que as coisas ficam difíceis. Há erros que, a este nível, não podemos cometer e que foram constantes ao longo do ano. Não estou a responsabilizar ninguém, somos todos culpados.

A este nível, temos de ser mais estáveis e este ano não conseguimos sê-lo. Temos que viver o presente e o nosso é difícil, mas vai haver vida para além desta época e isto serve de aprendizagem e de crescimento.»