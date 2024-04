Figura: Yuki Soma



O nipónico foi, indiscutivelmente, a figura da partida. Não esteve muito em jogo, mas apareceu quando o Casa Pia mais precisava para decidir. O japonês conseguiu arrancar um cruzamento delicioso para o golo de Tchamba, ao cair do pano da primeira parte e mais tarde, imediatamente após o golo do empate do Desp. Chaves, assinou ele próprio o 2-1. Decisivo.





Momento do jogo: Soma anula o golaço de Kelechi, minuto 67



O Desportivo de Chaves conseguiu o golo que tanto precisava para reentrar na discussão da partida, aos 65 minutos, através de um golaço de Kelechi. Porém, o desconforto dos gansos durou pouco por culpa de Soma que, na sequência de um cruzamento de Segovia, marcou praticamente na jogada seguinte. O 2-1 foi um golpe demasiado duro para os valentes transmontanos.





Outros destaques:



João Correia: outrora lateral-direito, o cabo-verdiano tem jogado a extremo e com bom endimento. Esta tarde não foi, de resto, diferente. João Correia esteve envolvido na maioria das melhores ocasiões de golo dos flavienses em Rio Maior, tendo travado um duelo interessante com Ricardo Batista. De cabeça, de pé direito, enfim, o extremo tentou de todas as formas, mas não foi capaz de bater o guardião contrário nem de impedir novo resultado negativo do Desp. Chaves.



Duplex Tchamba: o defesa fez um jogo sólido e não comprometeu defensivamente. Foi, ainda assim, no aspeto ofensivamento onde o central mais se destacou ao anotar o golo que abriu caminho ao triunfo dos gansos frente ao Desp. Chaves. Importante, pois.



Ricardo Batista: sem hipóteses no golaço de Kelechi, o guardião do Casa Pia fez uma exibição muito, muito positiva. Ricado é cada vez mais um guarda-redes que vale pontos e voltou a prová-lo no duelo com o Desp. Chaves ao conseguir quatro intervenções absolutamente decisivas - que o digam João Correia e Morim.