Na véspera do duelo com o Famalicão, Vasco Seabra sublinhou que o incidente nos minutos finais do jogo em Chaves «ficou lá» e garantiu um Estoril focado na partida contra o Famalicão.



«Aquilo que se passou em Chaves, ficou lá. Obviamente que são incidentes que não podem acontecer no nosso futebol, estou tremendamente frustrado por sentir insegurança nos nossos estádios quando deve ser uma festa e isto é uma profunda reflexão que devemos fazer no nosso futebo», referiu na conferência de imprensa, cerca de uma semana depois dos incidentes ocorridos no domingo, motivados por uma invasão de campo nos minutos finais do jogo entre os canarinhos e o Desportivo de Chaves.



O treinador disse que o trabalho desta semana teve como foco abstrair os atletas da controvérsia que esse jogo proporcionou e que o objetivo foi conseguindo, elogiando a personalidade e profissionalismo do plantel.

«Tem de ficar claro que tenho um grupo de trabalho absolutamente extraordinário, com um caráter enorme e cada um dos jogadores trabalha diariamente com uma vontade muito grande de dignificar a profissão que tem. Portanto, como líder do grupo tenho forçosamente de dizer que é um orgulho trabalhar com eles», enalteceu.

Seabra apontou ainda ao que o Estoril tem de fazer para conseguir um bom resultado na receção ao Famalicão, em jogo da 31.ª ronda da Liga.

«O que temos realmente de fazer é ligar-nos, estarmos unidos e fazermos aquilo que temos vindo a fazer durante todo o campeonato. Sabemos que jogamos para os nossos adeptos e por nós mesmos, e que temos de dar tudo de nós, 100 por cento de nós, para termos o comportamento que desejamos», anteviu.

«O que tem de ser a nossa motivação é a família que temos e pela qual lutamos todos os dias e a forma como desempenhamos a nossa profissão, que é sempre no nosso limite, com muita paixão, alegria, dedicação e é desta forma que temos de encarar o jogo com o Famalicão», acrescentou ainda.



O Estoril-Famalicão está agendado para as 18h00 deste domingo, no António Coimbra da Mota.