Em fim de contrato com o Benfica, Ángel Di María não deverá juntar-se a Lionel Messi no Inter Miami. O treinador da equipa que milita na Major League Soccer (MLS) assumiu que as regras financeiras da competição não permitem a chegada de um jogador como o avançado de 36 anos.

«Não preciso de falar das qualidades do Ángel, mas, sinceramente, além de que faltam quase dois meses para que o mercado de transferências abra, custa-me encontrar a forma na qual o Inter Miami poderia contratá-lo. Não me ocorre, não tenho muito mais a dizer», disse Tata Martino, que trabalhou com Di María na seleção argentina, entre 2014 e 2016.

«Desportivamente, não há nenhuma dúvida, mas têm de acontecer situações muito especiais. Nós já temos um plantel que está dentro do orçamento exigido pela MLS e, por isso, não há forma de trazer nenhuma outra figura. Nem o Ángel nem nenhuma outra figura. Enquanto não mudarem as regras, será difícil», acrescentou.

Di María regressou esta temporada à Luz e soma 16 golos e 13 assistências em 47 partidas.