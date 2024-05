O FC Porto visita o Desportivo de Chaves no sábado, numa altura em que a equipa flaviense tem uma missão complicada pela frente para manter-se no principal escalão. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Sérgio Conceição alertou que a obrigatoriedade de vencer pode funcionar como motivação extra para os transmontanos.

«É um fator de motivação para os jogadores defrontarem o FC Porto, um grande do futebol português e depois perceberem que vão ter ainda a esperança de se manter na Liga ou ter possibilidades de isso acontecer. Com estas semanas mais longas, as chamadas semanas limpas, deu tempo, dentro da dificuldade com algumas ausências por castigos e lesões, para preparar bem o jogo», disse o técnico dos azuis e brancos.

Os nomes de Samuel Portugal, João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu ainda constam no boletim clínico, mas Conceição também não poderá contar com Wendell e Galeno, ambos castigados.

«São problemas que tenho de resolver, sou pago para isso. Gostava de contar com todos mas tenho de arranjar soluções. Os adeptos querem é que o FC Porto ganhe e não vão olhar para as ausências. Temos de estar focados em arranjar soluções para as ausências e apresentar uma equipa competitiva em Chaves, que por todo o contexto, é um jogo difícil», sublinhou.

O treinador do FC Porto salientou que este é «um jogo decisivo» para a equipa de Moreno, que mudou a forma como joga, sobretudo com os reforços que vieram em janeiro.

«Olhámos para alguns cenários, o Guzzo não está por castigo, o Guima deve regressar de lesão, o Júnior Pius parece-me que vai regressar, podem apresentar uma linha defensiva de cinco ou de quatro. Temos de preparar os diversos cenários para estarmos bem no jogo e percebermos o que o adversário pode fazer em função esses jogadores que normalmente jogo e que não jogaram aqui no Dragão [na 1.ª volta]», disse.

O Desp. Chaves-FC Porto está agendado para as 20h30 deste sábado. Siga AO MINUTO no Maisfutebol.