Na antevisão ao jogo com o Desportivo de Chaves, Sérgio Conceição abordou o momento de Iván Jaime, que foi colocado a trabalhar à margem do plantel, assim como Jorge Sánchez, André Franco e Toni Martínez.

Após as eleições no FC Porto, o jogador espanhol e a agência que o representa emitiram um comunicado onde a apelar ao fim do «amesquinhamento público, com prejuízo profissional, mas também com dano pessoal». Conceição admitiu que soube disso, mas nem sequer leu o conteúdo da nota.

«A equipa técnica, liderada por mim, decide o que fazer em função da produção e do trabalho dos atletas. Podem trabalhar em grupos diferentes, podem trabalhar na equipa B, de onde vieram muitos jogadores para a equipa principal e alguns vão ser convocados para o jogo de amanhã [sábado]. Temos uma equipa profissional grande e os comunicados e todo esse ruído não tem a ver comigo. Sou treinador de futebol, faço as minhas escolhas, faço o meu trabalho e dentro disso é que posso responder. Nem li. Soube que houve um comunicado, vi, mas não li», assegurou.

«O mais importante é o jogo de amanhã [sábado] e os jogadores que estão disponíveis dentro do que eu quero, que é trabalhar no máximo, dedicação máxima, ambição máxima em cada treino para passarem esse comportamento para o jogo e ajudar-nos a ganhar», acrescentou.

Já sem hipóteses de chegar ao segundo lugar, o FC Porto procura remediar a má temporada com uma posição no pódio, embora tenha Sp. Braga e V. Guimarães bem perto. Por isso mesmo, o técnico dos azuis e brancos reconheceu que a equipa está pressionada na reta final do campeonato.

«Uma vez disse aqui que já vi treinadores a irem embora na pré-época. Já assisti a pré-épocas menos bem conseguidas e o treinador já estava na "baila". Se um jogo de pré-época é importante numa equipa como o FC Porto e outros clubes do mais alto nível, imagine um jogo de campeonato. Não olhamos para a tabelas, mas não podemos esquecer que temos dois adversários connosco e que isso nos pode custar estar mais acima ou abaixo na tabela no final do campeonato. Temos essa consciência, sem dúvida», concluiu.

O FC Porto joga em Chaves a partir das 20h30 deste sábado, num encontro da 32.ª jornada da Liga que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.