Ainda sem o terceiro lugar garantido, o FC Porto joga no terreno do Desportivo de Chaves, este sábado, numa partida relativa à 32.ª jornada da Liga.

Sérgio Conceição vai ter de fazer mexidas face ao onze que entrou em campo no Clássico com o Sporting. Além dos lesionados João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu, Wendell e Galeno estão castigados, ou seja, o técnico portista terá de reformular por completo o corredor esquerdo e até deverá promover jovens à equipa inicial.

Já Moreno, que sabe de antemão que o Desp. Chaves está praticamente obrigado a pontuar para ainda sonhar com a permanência - e até pode beneficiar do resultado do Portimonense em Alvalade antes - não pode contar com Guzzo por castigo.

Carraça, Pedro Pinho, Jonny Arriba e Cafú Phete estão lesionados, enquanto Guima e Júnior Pius devem recuperar a tempo desta partida.

O encontro está marcado para as 20h30 e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o Desp. Chaves-FC Porto