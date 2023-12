O Nice perdeu este sábado na visita ao terreno do Le Havre, por 3-1, em jogo da na 16ª jornada da liga francesa e arrisca-se a ver o Paris Saint-Germain aumentar para sete pontos a vantagem na liderança.

A equipa do sul de França entrou mal no jogo e chegou ao intervalo já a perder por 2-0.

O avançado norte-americano Emmanuel Sabbi marcou os dois primeiros golos do Le Havre que, no início da segunda parte, aumentou para 3-0, pelo avançado guineense, Mohamed Bayo.

O máximo que o Nice conseguiu fazer foi reduzir a diferença, já no tempo de compensação, com um golo do médio Tom Louchet.

Nessa altura, já as duas equipas estavam reduzidas a dez jogadores, por expulsão simultânea do médio da casa Samuel Grandsir e do central Jean-Clair Todibo, antigo jogador do Benfica, aos 81 minutos.

Com este resultado, o Nice pode ver o PSG aumentar a vantagem na liderança da prova para sete pontos, caso vença no terreno do Lille, de Paulo Fonseca, este domingo.

E só não é pior para o Nice porque o Mónaco, terceiro classificado, também perdeu, no arranque da jornada.

Lens vence Reims (2-0) e aproxima-se do topo

Lens e Stade Reims protagonizaram um belo jogo de futebol, cheio de jogadas e perigo e até golos anulados.

Os que valeram foram ambos para a equipa da casa, que marcou aos 43 minutos, por Said, e aos 75, pelo colombiano Cortés.

Nessa altura, já o português David Costa estava em campo há dez minutos, tendo entrado para o lugar de Fulgini.

O PSG lidera com 36 pontos, seguido do Nice, com 32, do Mónaco, com 30, e do Lille, com 27.

O Lens subiu ao quinto lugar, à condição, com 26. Já o Le Havre, com o triunfo de hoje, ascendeu ao nono lugar, com 19.