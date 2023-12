Pode ser apenas por umas horas, mas o Lyon vai, pelo menos esta noite, dormir fora do último lugar da Ligue 1, depois de ter vencido em casa do Mónaco esta noite (1-0), no jogo que abriu a ronda 15 da competição.

No Principado, Anthony Lopes foi titular na equipa forasteira – Gelson Martins não foi a jogo nos monegascos – e viu Jeffinho, aos 85 minutos, fazer o golo decisivo, assistido por Maitland-Niles.

Com este resultado, o Lyon soma a segunda vitória consecutiva no campeonato francês sobe à condição ao 16.º lugar, com mais dois e um ponto do que Clermont e Lorient, respetivamente. O Mónaco é terceiro classificado, com 30 pontos.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)