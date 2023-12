O Everton anunciou esta sexta-feira que vai realizar mais uma temporada no histórico Goodison Park antes de se mudar definitivamente para o novo estádio, o Bramley-Moore Dock Stadium, no arranque da temporada 2025/26.

O novo estádio, junto às docas de Liverpool, está já numa fase de construção adiantada, mas o Everton pretende terminar a corrente temporada e realizar ainda mais uma época inteira, em 2024/25, no velhinho Goodison Park.

Assim, a estreia do novo recinto, que terá capacidade para 52,888 espectadores, ficará marcada para o arranque da temporada de 2025/26. Um calendário fixado com antecedência para que, na perspetiva do clube, não haja qualquer atraso nas obras do novo estádio e para que a equipa não seja obrigada a mudar de casa a meio da temporada.

«Em primeiro lugar, e para ficar absolutamente claro, a nossa decisão de não fazermos a mudança a meio da época é para não provocarmos qualquer atraso nas obras», destacou Colin Chong, diretor interino do clube de Liverpool.

O novo estádio deverá estar construído no final do ano de 2024, mas o cube quer realizar todos os testes necessários antes da inauguração. «Teremos de realizar eventos de teste na nossa nova casa, o que nos permitirá testar o estádio de diversas maneiras para obter o Certificado de Segurança. Isso também dará aos adeptos a oportunidade de ver e experimentar as novas instalações», revelou ainda o dirigente.

