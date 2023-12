São quatro vitórias consecutivas, sempre sem sofrer golos, 16 pontos e a 16.ª posição na tabela classificativa, mas acima de tudo, a certeza de que esta equipa poderia lutar por outros objetivos se não tivesse sido penalizada pela Premier League.

Falamos do Everton, antes que perguntem.

Esta tarde, os toffees venceram em casa do Burnley, por 2-0, em jogo da 17.ª jornada do campeonato inglês.

Amadou Onana abriu o marcador aos 19 minutos, assistido por Dwight McNeil, e Michael Keane ampliou a vantagem aos 25 minutos: 2-0 e resultado final fechado.

No segundo tempo, o português Beto foi lançado no encontro (Chermiti e João Virgínia não saíram do banco, André Gomes não foi convocado) e esteve perto de fazer o 3-0, mas a «mancha» de James Trafford superiorizou-se ao remate do ex-Portimonense.

Com este resultado, o Everton está então na 16.ª posição, com uma vantagem relativamente confortável face aos lugares de descida. Sem a penalização de dez pontos, o clube de Liverpool estaria a lutar pela Europa. O Burnley está em penúltimo, com oito pontos.