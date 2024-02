O Kayserispor obteve este sábado uma vitória épica na Super Liga da Turquia, ao bater o Ankaragucu por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0.

A equipa visitante, com o médio português Pedrinho a titular, marcou dois golos quase seguidos a fechar a primeira parte, pelo camaronês Bassogog e pelo alemão Bekiroglu.

O Kayserispor reagiu na segunda parte e chegou depressa à igualdade com golos do haitiano Nazon e do guineense Jeanvier.

Carlos Mané entrou para a segunda parte e acabou por ser decisivo. O internacional da Guiné-Bissau, nascido em Portugal e formado no Sporting, fez o golo da vitória aos 90+3.

Aylton Boa Morte e Miguel Cardoso jogaram de início na equipa da casa.

O Kayserispor chegou ao sexto lugar com 38 pontos. O Ankaragucu é 15º, com 29.

Noutro jogo deste sábado, o Konyaspor bateu o Hatayspor, que teve Joelson Fernandes e Rui Pedro em campo, por 2-0.

Fenerbahce recupera a liderança

O Fenerbahce obteve uma vitória muito difícil, na última partida de sábado: bateu o Kasimpasa por 2-1, com um golo do belga Batshuayi já no tempo de compensação, na recarga a uma grande penalidade que começou por falhar! Um lance polémico, já que a falta que originou o castigo deixou muitas dúvidas.

That's not a penalty for Fenerbahçe, there's no contact to the hand, you can't give a penalty for almost committing a handball, you can only give one for actually committing a handball.

Turkish referees, worst in the world, consistently bad.

📽️ @FootColicpic.twitter.com/v2RSFpHhZ2