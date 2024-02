O Hull City empatou (1-1) com o West Bromwich Albion, este sábado, num jogo a contar para a 36ª jornada da segunda liga inglesa.

Fábio Carvalho marcou o golo da equipa da casa, com um potente remate de fora da grande área, aos 35 minutos. Foi o terceiro golo do jovem avançado português ao serviço do Hull, ele que está no clube desde janeiro, emprestado pelo Liverpool.

O West Brom, no entanto, respondeu pouco depois, com o golo de Furlong, que acabou por fechar o resultado.

O Hull City perdeu a hipótese de superar o West Brom na classificação. Continua no sexto lugar, um ponto atrás do adversário deste sábado. As duas equipas lutam pela subida de divisão, que poderão atingir através do play-off, já que a promoção direta, através das duas primeiras posições, parece inatingível.