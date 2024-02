O Galatasaray recuperou a liderança da Super Liga da Turquia, este domingo, ao vencer fora de casa o Ankaragucu por 3-0.

A equipa de Istambul estava pressionada, depois da vitória do Fenerbahce, na véspera, que lhe tinha permitido saltar para o primeiro lugar, à condição.

A verdade é que o Galatasaray não facilitou e resolveu o jogo na primeira parte com golos do alemão Kerem Demirbay (aos 13 minutos) do colombiano Davinson Sánchez (14) e do argentino Mauro Icardi (39, este de grande penalidade).

Sérgio Oliveira, que está a voltar à competição após lesão, entrou aos 61 minutos, na equipa que lidera o campeonato.

Na equipa da casa, o médio português Pedrinho foi titular, saindo aos 78 minutos.

Nani empata em jogo louco

Noutro jogo deste domingo, o Adana Dermispor foi empatar a três a casa do Alanyaspor.

O médio português João Novais falhou uma grande penalidade, quando havia 2-2 no marcador, mas não grave já que o kosovar Hadergjonaj marcou na recarga.

Nani entrou apenas aos 86 minutos na equipa visitante ainda ajudou a chegar ao empate, obtido aos 90+7.

Nova derrota para Ivo Vieira

Depois de uma fase de recuperação na tabela, o Pendikspor, orientado por Ivo Vieira, somou este domingo a segunda derrota seguida, perdendo em casa com o Trabzonspor, por 2-0.

O defesa Nuno Sequeira foi titular e fez todo o jogo na equipa do Pendikspor, que segue na antepenúltima posição.