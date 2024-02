O Lens foi a casa do Stade Reims empatar a uma bola, este domingo, em jogo da 22ª jornada da Ligue 1.

O resultado foi feito perto do intervalo, com dois golos marcados quase seguidos.

Marcou primeiro a equipa da casa, perlo avançado marfinense Diakité, no seu primeiro jogo depois de voltar da Can, onde se sagrou campeão africano, a jogar em casa.

Weslei Said empatou para o Lens, seis minutos depois.

O médio ofensivo português David Pereira da Costa só entrou aos 82 minutos na equipa visitante, que fez alguma rotação do plantel, depois do jogo para a Liga Europa, na quinta-feira, com o Friburgo, da Alemanha (0-0).

Segundo empate seguido para o Lens, depois de três vitórias consecutivas que fizeram a equipa subir na tabela. É agora sexto, com 36 pontos.

O Reims é oitavo, com menos cinco, e já não vence há cinco jogos, desde 13 de janeiro quando foi ganhar ao Mónaco.

Vai em duas derrotas e três empates – um deles acabou por ser uma derrota, nos penáltis, com o Sochaux, na Taça de França.