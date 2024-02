A meio da eliminatória com o Benfica, o Toulouse somou este domingo uma importante vitória no terreno do Mónaco (2-1), em jogo da 22.ª jornada da Ligue 1.

No Principado, Vincent Sierro abriu o marcador para o adversário das águias ao minuto 41, mas os monegascos empataram praticamente a abrir o segundo tempo: Maghnes Akliouche fez o 1-1 aos 48 minutos.

A 20 minutos dos 90, Sierro serviu desta feita de assistente e serviu Logan Costa para o 2-1 final.

O Toulouse recebe o Benfica na próxima quinta-feira, em jogo da segunda mão do play-off da Liga Europa, e uma semana depois da derrota por 2-1 no Estádio da Luz.

A equipa de Carles Martínez ocupa agora a 13.ª posição do campeonato francês, com 23 pontos. O Mónaco está em quarto, com 38 pontos, mas pode cair para quinto no final da jornada.

Nos outros jogos do dia, o Lorient ganhou em casa do Estrasburgo (3-1), o Rennes bateu o Clermont (3-1), enquanto o Montpellier venceu na receção ao Metz (3-0).

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)