O Real Madrid empatou esta tarde na deslocação ao terreno do Rayo Vallecano (1-1), em jogo da 25.ª jornada do campeonato espanhol.

Na ressaca da vitória em casa do Leipzig, para a Liga dos Campeões, o técnico dos merengues, Carlo Ancelotti, fez algumas alterações no onze inicial: ainda assim, o Real entrou praticamente a ganhar, com um golo de Joselu aos três minutos, servido por Valverde.

Ainda antes da meia-hora, Raúl de Tomás, antigo avançado do Benfica, fez o 1-1 para o Rayo de penálti.

Na segunda parte, a formação de Vallecas ainda lançou o português Miguel Crespo, ao passo que Bebé não saiu do banco. Nos descontos, Carvajal deixou o Real reduzido a dez unidades após ver o vermelho direto por agressão.

Com este resultado, o Real Madrid segue na liderança da La Liga, mas pode ver o Girona reduzir a desvantagem para três pontos, caso vença na segunda-feira em Bilbao. O Rayo é 14.º, com 25 pontos.

