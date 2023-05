A FIGURA: Rafa

Pode o pior jogador em campo de uma equipa ser a figura do jogo? Rafa provou que sim. Perdeu lances atrás de lances por más definições ou piores decisões. Desligou-se do jogo demasiadas vezes. Mas marcou o golo que decidiu o jogo e que pode encaminhar o Benfica para o título. Aos 67m, lançado por Neres, correu meio-campo sozinho e não perdoou na cara de Matheus e fez a Luz «explodir». Dez minutos depois, porém, voltou a isolar-se e tentou um chapéu quando podia ter sentenciado o jogo.

O MOMENTO: Neres brilhante para Rafa decidir (67m)

O Benfica criou, criou e voltou a criar. Ameaçou o golo uma e outra vez. Mas a bola teimava em não entrar. Sentia-se que, perante tamanho domínio, o golo acabaria por surgir. E foi Neres a rasgar o caminho para a vitória. O brasileiro arrancou um passe fenomenal ainda antes da linha do meio-campo que isolou Rafa para marcar um golo que pode ser fundamental na corrida pelo título.

OUTROS DESTAQUES

António Silva

Enorme jogo! Sempre concentrado e bem colocado, fez uma partida irrepreensível em termos defensivos. Mas é muito mais do que isso. A qualidade de passe longo do jovem defesa central permite ao Benfica variar o tipo de jogo. Nos momentos em que o Sp. Braga subia a pressão, António Silva explorava, sempre com critério, as costas da defesa bracarense. Cometeu algum erro ao longo dos mais de 115 minutos que o jogo durou?

João Neves

Tem mesmo 18 anos? Que personalidade do menino, na partida que foi por muitos apelidada de «jogo do título». A bola nunca lhe queima nos pés e a fibra com que ganha a maioria dos duelos que disputa faz esquecer que é mais pequeno do que muitos dos adversários. Foi ele o escolhido para falar na flash-interview após o jogo e isso permiti-lhe ter uma ovação só para ele ao deixar o relvado. E bem mereceu.

Neres

Que passe fenomenal o que isola Rafa no golo. O brasileiro, sobre quem tanto se reclamou a necessidade de ser titular nesta fase decisiva da época, mostrou o porquê dessa exigência. Deu rasgo à equipa, mesmo que nem sempre tenha definido da melhor forma. Mas no momento decisivo foi exemplar. Saiu ovacionado de pé aos 81m.

Grimaldo

A sociedade que tem formado com Ramos esta época, e que tantas alegrias (em forma de golos) tem dado aos benfiquistas, só o teve a ele neste jogo. Por duas vezes isolou o avançado e este, por duas vezes desperdiçou. Na segunda delas, aos 61m, foi uma perdida inacreditável, num passe de ouro do espanhol.