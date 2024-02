O Sporting goleou o Benfica por 7-3 e venceu o dérbi da jornada 15 do campeonato nacional de futsal.

Chishkala até adiantou as águias aos oito minutos, mas Pauleta fez o empate apenas alguns segundos depois. Cinco minutos depois, Zicky deu a primeira vantagem verde e branca no encontro.

No segundo tempo, Diego Nunes foi expulso aos 22 minutos e Tomás Paçó, no minuto seguinte, aproveitou para fazer o 3-1. Ao 24´, houve quatro golos, dois para cada lado e Tatinho e Tomás Paçó confirmaram o triunfo do Sportung ao minuto 29.

Com este resultado, o Benfica segue no terceiro lugar do campeonato nacional de futsal, a 11 pontos do Sporting, que é segundo classificado, a dois pontos do líder Sp. Braga.