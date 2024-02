Semana desastrosa para o Bayern Munique. O campeão alemão perdeu o terceiro jogo em oito dias, desta feita por 3-2 na visita ao terreno do Bochum e está a oito pontos do líder Bayer Leverkusen.



Os sinais não são bons e veremos até quando Tuchel se aguentava no cargo, uma vez que o gigante bávaro já está fora da Taça, longe do primeiro lugar e em desvantagem na eliminatória da Champions com a Lazio.



Ainda assim, o Bayern até começou melhor e passou para a frente do marcador com um belo golo de Musiala, aos 14 minutos. O jogo foi interrompido pouco depois por protestos dos adeptos, paragem que fez mal ao conjunto forasteiro que sofreu o empate por Takuma Asano (38m) num lance em que Raphael Guerreiro (titular) fica mal na fotografia.



O pior estava ainda por chegar. Minuto 44, Keven Schlotterbeck consumou a reviravolta do Bochum na sequência de um canto. Por essa altura, já Thomas Tuchel havia feito uma troca forçada: Mazraoui saiu lesionado e deu lugar a Upamecano.



Depois da expulsão em Roma, o internacional francês voltou a não ser feliz e foi novamente expulso: viu dois cartões amarelos e deixou os bávaros com dez jogadores à entrada para a reta final do encontro. Com um penálti a seu favor, Stoger capitalizou a superioridade numérica do Bochum na partida e deu a «estocada» final no jogo.



O Bayern não desistiu e ainda reduziu por Harry Kane em cima do minuto 90 (25.º golo na Bundesliga). Nos descontos, Sané e o próprio Kane tiveram chances para igualar a contenda, mas Riemann brilhou a bom nível.



Quando é que esta crise tem fim?



