Agora é oficial, o Bayern Munique está mesmo em crise. Uma crise de identidade que levou a equipa de Thomas Tuchel a consentir, esta quarta-feira, a segunda derrota consecutiva, depois do desaire diante do Bayer Leverkusen (0-3), sem marcar um único golo. Mérito total da Lazio de Maurizio Sarri que soube suster a entrada forte da equipa bávara para, depois, ir crescendo até ao golo que coloca a equipa italiana em vantagem na corrida para os quartos de final.

Confira o FILME DO JOGO

Num ambiente impressionante no Olímpico de Roma, o Bayern Munique, ainda na ressaca do desaire de Leverkusen, entrou com tudo no jogo, com um forte remate de Kimmich, logo a abrir, a dar bem conta das intenções dos alemães. Com Mazraoui, Thomas Müller e Leroy Sané sobre a direita, Kimmich, Raphael Guerreiro e Musiala sobre a esquerda, a equipa bávara investia pelos corredores e obrigava a Lazio a recuar em toda a linha para a defesa da sua área.

A Lazio fechou-se muito bem, com duas linhas a cruzarem-se em perfeita sintonia, a fechar todos os caminhos para a o campeão alemão. O problema, para os italianos, era depois, na fase de construção, com os bávaros a caírem logo em cima dos romanos, com uma pressão alta asfixiante que obrigava a Lazio a devolver a bola poucos segundos depois de a ter conquistado.

O Bayern mandava totalmente do jogo, mas, quando chegava ao último terço, repetia sempre os mesmos movimentos, facilmente desmontados pela bem povoada defesa italiana que, com os minutos a correrem, foi ganhando confiança e saindo a jogar cada vez com mais jogadores. Numa dessas saídas dos romanos, Luis Alberto, com um remate de longe, impôs o primeiro calafrio no banco de Thomas Tuchel.

A equipa alemã ainda teve uma oportunidade numa bola parada, na marcação de um livre, com Leroy Sané, depois de uma primeira simulação de Harry Kane, a rematar a rasar o poste. Já mesmo sobre o intervalo, o melhor lance do Bayern, todo ao primeiro toque, com Musiala, sempre muito em jogo, a rematar ao lado.

A verdade é que o Bayern chegou ao intervalo sem um único remate enquadrado e, os últimos minutos da primeira parte, mostravam já uma Lazio cada vez mais confiante e atrevida nas suas respostas ofensivas, com Luis Alberto, Isaksen, Immobile e Felipe Anderson a aparecerem em terrenos cada vez mais adiantados.

A segunda parte começou mesmo com a Lazio ao ataque, com destaque para um grande passe de Luis Alberto que destacou Isaksen na área. Gerou-se uma enorme expetativa nas bancadas do Olímpico, mas Neuer saiu ao encontro do dinamarquês, fez a mancha e anulou o lance. Agora eram os romanos que davam um sinal aos bávaros sobre o que podiam fazer neste jogo.

Upamecano deita tudo a perder

O jogo já tinha sido muito tático na primeira parte e as amarras aos sistemas começavam, agora, a desvanecer-se com o esforço físico. A verdade é que a Lazio estava, agora, bem mais solta, saía facilmente a jogar e encontrava muitos espaços livres. Thomas Tuchel saltou do banco para pedir aos seus jogadores para subirem mais no terreno e voltarem a asfixiar a Lazio, como chegaram a fazer no primeiro tempo, mas o jogo estava claramente a mudar.

Isso ficou bem evidente quando Felipe Anderson saiu a jogar pelo corredor central, acompanhado por Immobile e Isaksen, um de cada lado, apenas com os dois centrais do Bayern pela frente. Foi o momento do jogo. Immobile tentou um primeiro remate, a bola sobrou para o dinamarquês que, no momento da recarga, foi pisado por Upamecano. O árbitro não teve dúvidas, apontou para a marca de penálti e,logo a seguir mostrou cartão vermelho ao central francês. Immobile, na marcação do castigo máximo, atirou para o lado contrário de Neuer e colocou a Lazio na frente.

Em dois tempos, o Bayern estava a perder e tinha menos um jogador. Thomas Tuchel prescindiu de Grozecka para recompor a defesa com De Ligt, enquanto Maurizio refrescava o ataque, abdicando de Isaksen e Immobile (aplaudido de pé) para apostar na velocidade do espanhol Pedro Rodríguez e Taty Castellanos.

O Bayern ainda voltou a subir as suas linhas, à procura do empate, mas até ao final do jogo, as melhores oportunidades foram, todas da Lazio, uma de Felipe Anderson, outra de Pedro Rodríguez.