Dayot Upamecano foi expulso a meio da segunda parte no jogo do Bayern de Munique com a Lazio de Roma, em Itália, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Um momento decisivo na partida, já que a falta que cometeu deu origem a uma grande penalidade, convertida por Ciro Immobile. O golo deu a vitória à formação italiana.

O defesa francês foi alvo de insultos e de mensagens de teor racista nas redes sociais.

O Bayern reagiu, através de uma publicação nas suas contas oficiais. O clube «condena veementemente os comentários racistas dirigidos a Dayot Upamecano nas redes sociais».

«Qualquer pessoa que comente com palavras de ódio como estas não é adepto do nosso clube. Estamos todos do teu lado, Upa!», diz ainda a mensagem.

FC Bayern strongly condemn the racist comments being directed towards Dayot Upamecano on social media. Anyone who comments hateful words such as these is no fan of our club. We’re all behind you, Upa!