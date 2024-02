O Bayern Munique atrasou-se na corrida pelo título na liga alemã ao perder em casa do Bayer Leverkusen (3-0), uma equipa que parece estar à altura para impedir o 12.º campeonato dos bávaros.

Após a partida, Thomas Muller estava visivelmente irritado com a exibição do Bayern e elogiou o adversário.

«É claro que existem alguns sintomas que também podes ver em campo. E estou chateado por isso. Em primeiro lugar, temos de parabenizar o Bayer Leverkusen - vitória absolutamente merecida. O que sinto falta de nós, jogadores: nos treinos mostramos abordagens muito melhores porque somos corajosos, porque jogamos futebol livremente. O que sinto falta de nós, e podemos citar Oliver Kahn, é em parte "os tomates" e essa liberdade. Temos uma mentalidade no nosso jogo, principalmente com a bola», afirmou o internacional germânico, na flash interview a Sky Sports.

Muller destacou o estilo de jogo dos farmacêuticos e deu como exemplo a mobilidade dos seus jogadores, em particular o ex-Benfica Álex Grimaldo, autor do segundo golo.

«Se olharmos para o Leverkusen, nem todos os movimentos são planeados, como quando Grimaldo aparece na direita, mesmo sendo lateral-esquerdo. Eles apenas jogam futebol e procuram soluções. Se notarmos que o espaço está fechado, abrem-se dois metros. Fazemos isso também, mas não no jogo quando há pressão e espero sempre isso da nossa equipa e do Bayern. Podes sentir a pressão, mas isso tem de te dar energia», vincou.

O atacante de 34 anos recusou ainda apontar o dedo à estratégia montada por Thomas Tuchel.

«A abordagem [com três centrais] era espelhar este sistema do Leverkusen e ser mais agressivo. Viram isso nos primeiros dez minutos, funcionou muito bem. Estou a falar de decisões tomadas principalmente com a bola e a abordagem tática não tem nada a ver com isso. Isso também tem a ver com um certo nível de inteligência do jogador e com um certo grau de independência em campo. Precisamos de melhorar urgentemente e faremos isso», rematou.

Refira-se que o Leverkusen lidera a Bundesliga, com 55 pontos, mais cinco do que o Bayern, que é segundo classificado.