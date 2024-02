A Roma venceu este domingo na curta visita ao Frosinone, por 3-0, em jogo da 25.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana.

O marcador foi inaugurado aos 38 minutos da primeira parte, por Dean Huijsen, com um belo remate de pé direito, que até teve direito a celebração à Cristiano Ronaldo.

Já na segunda parte, aos 71 minutos, Sardar Azmoun fez o segundo golo da Roma, na recarga a um primeiro remate, de Bryan Cristante, defendido por Stefano Turati.

O terceiro golo do triunfo da Roma chegou aos 81 minutos, de penálti, por Leandro Paredes, num jogo em que o guarda-redes português Rui Patrício foi suplente não utilizado: o treinador Daniele de Rossi apostou em Mile Svilar, que já tinha sido a opção na quinta-feira, no encontro da Liga Europa.

Depois da derrota caseira ante o Inter de Milão (2-4), a Roma volta aos triunfos e está no 6.º lugar, com 41 pontos. O Frosinone mantém os 23 pontos, no 15.º posto.

Já este domingo, além da vitória do Bolonha na visita à Lazio, houve dois empates a uma bola.

No Empoli-Fiorentina, Lucas Beltrán deu vantagem aos visitantes (30m), mas M’Baye Niang fez o 1-1 na segunda parte (56m). No Udinese-Cagliari, Jordan Zemura fez o 1-0 para a equipa da casa (14m) e Gianluca Gaetano fez o empate perto do intervalo (44m). João Ferreira foi suplente utilizado na Udinese, tendo entrado aos 65 minutos.