Um golo de Rugani já em tempo de descontos garantiu hoje o triunfo caseiro da Juventus por 3-2, sobre o Frosinone, na 26.ª jornada da Liga italiana de futebol, e pôs fim a uma série de quatro jogos em vencer.

A vitória da equipa de Massimiliano Allegri, que segue na segunda posição a seis pontos do líder, o Inter, que tem menos dois jogos disputados, só foi conseguida por Rugani, aos 90+5 minutos de uma partida que chegou ao intervalo empatada a dois.

Com o português Tiago Djaló no banco, a Juventus adiantou-se no marcador aos três minutos, com um golo de Vlahovic, mas aos 27, já perdia por 2-1, após os tentos de Cheddira (14) e Brescianni (27).

Ainda antes do intervalo, aos 32, Vlahovic bisou e empatou a partida, na qual a Juventus acabou por conseguir pôr fim a de uma série de quatro jogos sem vencer, com duas derrotas e dois empates.

O Frosinone, que segue na 16.ª posição, acabou por somar, em Turim, a quarta derrota consecutiva e o quinto jogo sem vencer.