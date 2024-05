O avançado norueguês Andreas Schjelderup, cedido pelo Benfica ao Nordsjaelland, voltou a estar em destaque esta sexta-feira, ao marcar um dos golos da vitória da equipa dinamarquesa, por 3-1, na visita ao Aarhus, em jogo da 6.ª de dez jornadas da fase de apuramento de campeão na Dinamarca.

Ibrahim Osman deu vantagem ao Nordsjaelland aos dez minutos e Schjelderup dobrou a vantagem dos visitantes, ao minuto 28, com uma bela execução de livre direto.

Na segunda parte, Conrad Harder fez o 3-0 para o Nordsjaelland e o Aarhus reduziu já em tempo de compensação, por Magnus Knudsen (90+4m).

Schjelderup fez o oitavo golo em 34 jogos que disputou esta época pelo clube dinamarquês, que subiu à condição ao 2.º lugar, com 53 pontos, a três do líder Brondby, que tem 56. Ultrapassa também à condição Copenhaga e Midtjylland, ambos com 52 pontos, ficando à espera dos desfechos dos jogos Silkeborg-Copenhaga e Midtjylland-Brondby, que fecham a jornada, no domingo.

O jogador de 19 anos cedido pelo Benfica já tinha sido distinguido, esta sexta-feira, com o prémio de melhor jovem do mês de abril na liga dinamarquesa.