O Boavista oficializou na manhã desta sexta-feira a aposta em Ricardo Paiva, num vínculo válido até junho. Após o empate a uma bola na receção ao Vitória de Guimarães, a 16 de dezembro, a administração axedrezada confia ao técnico portuense, de 43 anos, os rumos da equipa, atualmente no 12.º lugar da Liga.

Depois de sete anos como coordenador da formação e treinador dos sub-19, Ricardo Paiva ascende ao comando da principal equipa das panteras. O treinador conta com o apoio de Jorge Couto, que surgirá na ficha de jogo como técnico principal, uma vez que possui o nível IV.

Para o princípio da tarde desta sexta-feira está agendado o anúncio oficial do acordo, numa conferência de imprensa que contará com a presença do presidente da SAD do Boavista, Vítor Murta, além de Ricardo Paiva.

Contactado pelo Maisfutebol, o clube confirma que «começaram a ser liquidados» os salários em atraso.

O Boavista ocupa a 12.ª posição na Liga, mas não vence há 10 jogos. Os axadrezados estão apenas quatro pontos acima dos lugares de descida e na tarde deste sábado visitam o lanterna vermelha Gil Vicente.