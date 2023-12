O FC Porto encerra 2023 com a receção ao Desp. Chaves, numa partida agendada para as 20h45 desta sexta-feira e que contará com lotação esgotada, conforme anunciaram os dragões na noite de quinta-feira.

Sérgio Conceição não conta com Pepe, que cumpre o segundo jogo de castigo, nem com Marcano, lesionado. Portanto, o técnico dos azuis e brancos deverá regressar ao onze base desta época, depois das mexidas para a Taça da Liga. Assim, os portistas deverão alinhar com João Mário e Wendell como laterais, e com Pepê e Galeno como extremos.

Apesar das recentes boas exibições, Francisco Conceição deverá sentar no banco de suplentes.

Quanto ao Desp. Chaves, os transmontanos não podem contar com os defesas Habib Sylla e Ygor Nogueira, ambos lesionados. Por sua vez, os médios Pedro Pinho e Guima permanecem em dúvida para a visita ao Dragão. Por isso, e apesar da derrota caseira ante o Casa Pia, Moreno não terá muito por onde mexer para tentar somar esperanças na fuga à despromoção.

