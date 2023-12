O internacional português Neemias Queta continua a somar minutos na NBA ao serviço dos Boston Celtics. Na madrugada desta sexta-feira, o poste esteve em campo mais de 19 minutos, assinando cinco pontos, dois ressaltos e um roubo de bola. Não foi o jogo mais conseguido de Neemias, que terminou a partida com quatro faltas, mas foi um contributo essencial para o triunfo dos Celtics sobre os Detroit Piston (128-122, após prolongamento).

A turma de Boston recuperou de uma desvantagem que chegou a ser de 21 pontos e segue, assim, invicta no TD Garden, com 15 vitórias. Destaque para Porzingis (35 pontos e oito ressaltos), Tatum (31 pontos, sete ressaltos e 10 assistências), e White, com 23 pontos.

Esta foi o quarto triunfo consecutivo na Liga, que permite a Neemias e companhia conservar a liderança isolada da Conferência Este, com 24 vitórias em 30 jogos. Segue-se a receção aos Toronto Raptors, agendada para as 0h30 deste sábado.

Neemias Queta, de 24 anos, chegou este verão à equipa de Boston, somando já sete jogos consecutivos a somar minutos pelos Celtics. A melhor partida foi conseguida a 23 de dezembro, aquando da visita aos Clippers, com 14 pontos, 12 ressaltos e três assistências.