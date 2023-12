O basquetebolista português Neemias Queta não escondeu a satisfação pela evolução recente na NBA ao serviço dos Boston Celtics, tendo assinado, no sábado, novo duplo-duplo e um recorde de pontos na Liga.

Ainda com um contrato de duas vias desde que chegou à NBA, Queta assumiu que esta crescente importância era o que esperava no basquetebol norte-americano.

«Isto era o que eu esperava. Estar pronto para este tipo de momentos. Tive dois anos para fazê-lo. E sempre que chegar a minha vez, é estar pronto e tudo vai desenrolar-se. Com tempo, estou a ficar mais confortável em campo», afirmou Queta, em declarações ao Boston Globe, publicadas no sábado, após a vitória sobre os Clippers.

Queta falou ainda da visão que os seus compatriotas portugueses têm ao vê-lo na NBA.

«É definitivamente gratificante. É um mundo diferente aqui. Quero ser capaz de, de certa forma, transportar isso para casa, seja através das pessoas que me veem, mais campos, ou apenas no ter mais presença no mundo do basquetebol a partir de Portugal. É algo que quero poder implementar e fazer crescer, como uma árvore», referiu, falando ainda do seu jogo e do… «trabalho sujo».

«É, definitivamente, algo que tenho no meu jogo. Tenho de continuar a sublinhar o ser um dos jogadores que faz o trabalho sujo», afirmou.