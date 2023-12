O treinador dos Boston Celtics, Joe Mazzulla, elogiou a prestação do basquetebolista português Neemias Queta, na sequência do triunfo ante os Los Angeles Clippers no sábado, em que Queta assinou novo duplo-duplo e um recorde de pontos na NBA.

Mazzulla assegurou que Neemias vai ter mais oportunidades, mesmo quando Luke Kornet (outro poste da equipa) voltar e analisou a evolução do internacional luso.

«Jogamos com todos e isso remete-nos ao sacrifício, ao profissionalismo e à compreensão da nossa equipa. O Neemias está cada vez melhor e tem feito um ótimo trabalho e quando o Luke [Kornet] voltar ele vai fazer o mesmo. Ambos representam pontos fortes para a nossa equipa e também tiram alguma pressão dos momentos do Al [Horford, o outro poste da equipa]», afirmou, em conferência de imprensa.

«Teremos mais oportunidades quando o Luke voltar, mas crédito para o Neemias por continuar a trabalhar e ele melhorou nos dois últimos jogos. A execução nos ajustes defensivos melhorou e ele está a trabalhar nisso», concluiu Mazzulla.