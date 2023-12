Neemias Queta conseguiu o primeiro duplo-duplo na NBA, ao acumular 10 pontos e 10 ressaltos e ainda uma assistência na derrota dos Bostons Celtics diante dos Golden State Warriors (126-132) na última madrugada.

Num jogo muito equilibrado, os Celtics somaram mais pontos no primeiro e terceiro períodos (40-30 e 32-24), mas os Warriors foram melhores no segundo e no quarto (32-25 e 35-24) e levaram o jogo para prolongamento, onde acabaram por arrancar a vitória (11-5).

Neemias Queta somou mais 20.46 minutos na principal liga norte-americana, numa partida em que Derrick White, com 30 pontos, foi o melhor da equipa de Boston. Do lado dos Warriors, a grande figura foi mais uma vez Stephen Curry, com um total de 33 pontos, com desstaque para o espetacular triplo, a dez segundos do final, que acabou por decidir o jogo.

Apesar do desaire, os Boston Celtics continuam a lidera a Conferência Leste, com 20 vitórias e seis derrotas na fase regular.