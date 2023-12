Não há equipas em melhor momento do que os Clippers na NBA: esta madrugada, a equipa de Los Angeles somou a oitava vitória consecutiva, em casa dos Indiana Pacers (151-127).

O conjunto de Tyron Lue teve algumas dificuldades quando se deu a incorporação de James Harden no plantel, mas agora a «máquina» parece ter engrenado.

E com Harden em grande: o base somou 35 pontos, três ressaltos e nove assistências e foi decisivo no encontro: desses 35 pontos, 21 surgiram no quarto e derradeiro período, um novo máximo de carreira.

Nos Pacers, brilhou Bennedict Mathurin, com 34 pontos, seis ressaltos e duas assistências.

Já os campeões Denver Nuggets receberam e venceram os Dallas Mavericks, por 130-104.

Individualmente, Luka Doncic até levou a melhor sobre Nikola Jokic, mas isso não foi suficiente para os Mavs conseguirem o triunfo. O basquetebolista esloveno brilhou com 38 pontos, 11 ressaltos e oito assistências.

Nos Nuggets, e perante uma noite mais discreta de Jokic – oito pontos, nove ressaltos e sete assistências –, brilhou Jamal Murray, com 22 pontos, quatro ressaltos e duas assistências.

Os outros resultados do dia:

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets, 135-130 (após prolongamento)

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls, 104-108

Atlanta Hawks-Detroit Pistons, 130-124

Miami Heat-Minnesota Timberwolves, 108-112

Toronto Raptors-Charlotte Hornets, 114-99

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies, 116-97

Utah Jazz-Brooklyn Nets, 125-108

Sacramento Kings-Washington Wizards, 143-131

Los Angeles Lakers-New York Knicks, 109-114