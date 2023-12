Neemias Queta somou nesta sexta-feira à noite quase 20 minutos no triunfo em casa dos Boston Celtics sobre os Orlando Magic por 128-111.

O basquetebolista português era o único poste disponível na equipa do Massachusetts, face às ausências de Kristaps Porzingis, Al Horford e Luke Kornet, e acabou por ter, ao quarto jogo, o maior tempo de utilização pelos Celtics num jogo em que até acabou excluído, já no último período, após a sexta falta.

Neemy said NAH 🚫 pic.twitter.com/QNybDRJo7o — Boston Celtics (@celtics) December 16, 2023

Queta terminou o jogo com quatro pontos (dois em três) três ressaltos, uma assistência, um roubo de bola, uma perda de bola e ainda três desarmes de lançamento, um novo recorde da carreira na NBA.

Durante os 18.18 minutos em que o poste luso esteve em campo, o Celtics, melhor equipa da fase regular com 19 vitórias e cinco derrotas, tiveram um saldo positivo de 13 pontos.

Num dos outros jogos da noite, destaque para novo duelo entre os San Antonio Spurs e os Los Angeles Lakeres (o segundo seguido), com a vitória desta vez a cair para o lado dos texanos por 129-115. Victor Wembanyama fechou o encontro com um duplo duplo (13 pontos, 15 ressaltos e cinco assistência), mas foi Devin Vassell, com 36 pontos, a estar em grande destaque e a ajudar a pôr termo a uma série negra de 18 (!) derrotas.

Do lado dos Lakers, LeBron James somou 23 pontos, 14 assistências e sete ressaltos. Anthony Davis ficou de fora.