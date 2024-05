Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalsitas após a vitória sobre o Portimonense por 3-0:

[Disse que o Sporting está a ir atrás de alguns objetivos para além dos títulos. Imaginemos que daqui a 22 dias o Sporting fecha a época com uma dobradinha. O que é que fica a faltar ao Ruben fazer no Sporting? É possível haver vários objetivos depois disso?

«No Sporting há sempre muitos objetivos. É difícil estar aqui a explicar as razões da minha incerteza ou não. Quando eu cheguei aqui, eu perguntava sempre: ‘E se corre bem?’ E agora pergunto: ‘E se corre mal?’ Não quero estragar o que construímos. É normal uma pessoa às vezes ter dúvidas e dizer: ‘Vamos sair pela porta grande, não tenho mais este problema, para o ano vai ser mais difícil, o Daniel [Sousa] vai para Braga, há muitos objetivos…

Já passámos aqui coisas com o LASK, com o Varzim, com o quarto lugar… coisas difíceis e às vezes é preciso uma pessoa saber se dá um passo em frente, se dá um passo ao lado, se para, etc. Neste momento eu penso: ‘E se corre mal?’ Porque as coisas estão a correr tão bem. E não gosto de ter este sentimento.

É difícil estar a explicar sempre as razões. Depois vocês escrevem que há uma razão e depois outra. Eu percebo isso, mas o maior problema é saber se temos de fazer uma remodelação passados quatro anos e é muito difícil eu fazer uma remodelação com estes jogadores. As pessoas não pensam nisso: pensam que é só o dinheiro e ir para outro campeonato e não é nada disso. Há outras razões e é difícil lidar. Há muitos objetivos e vamos ver.»